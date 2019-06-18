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وكيل أول الكهرباء يشارك فى الاجتماع المشترك للطاقة بكنيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:08 م
وكيل أول الكهرباء يشارك فى الاجتماع المشترك للطاقة بكنيا محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى نيروبى بكينيا ، وذلك للمشاركة في الاجتماع المشترك للجان النقل والإتصالات والطاقة  وتكنولوجيا المعلومات ، والاجتماع الحادي عشر لوزراء البنية التحتية الذي تنظمه سكرتارية الكوميسا وذلك خلال الفترة من  17 إلى 21 يونيو الجارى

أوضح الدكتور محمد موسى عمران ، فى بيان له أنه سيتم خلال إجتماعات لجان النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرر عقدها خلال يومى 17 إلى 19 يونيو الجارى مناقشة عدد من الموضوعات  المتمثلة فى انتخاب هيئة المكتب ، النظر في تقرير حالة تنفيذ برامج البنية التحتية بالكوميسا ، مناقشة موضوع إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة للطاقة ومشاركة منتجى الطاقة المستقلين والسياسات المواتية للطاقة المتجددة.

 وسيتم  مناقشة القرارات التي من شأنها الإسراع بتنفيذ مشروعات وبرامج البنية التحتية للكوميسا ومنها مشروعات الطاقة المائية ومشروعات الربط الكهربائى.

وأضاف عمران أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقرر عقده خلال يومى 20 و21 يونيو الجارى سيتضمن انتخاب هيئة المكتب على المستوى الوزاري واعتماد نتائج تقرير الاجتماع المشترك للجان النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد عمران أن المشاركة فى هذه الاجتماع يأتى فى ظل رئاسة مصر للجنة الإتحاد الإفريقى  المتخصصة للنقل والبنية التحتية فى القارة ، وفى إطار الزخم المصرى نحو تعزيز التعاون مع القارة السمراء ولاسيما فى ظل تولى مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقى لهذا العام.

 


​ الكهرباء

الطاقة المتجددة

افريقيا

الربط الكهربائي بين مصر و افريقيا

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