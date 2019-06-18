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وفد من صندوق التنمية الكويتى يزور مقر اليوم السابع

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:02 م
وفد من صندوق التنمية الكويتى يزور مقر اليوم السابع وفد صندوق التنمية الكويتى يزور اليوم السابع
كتب أمين صالح تصوير كريم عبد العزيز

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استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، بمقر المؤسسة، اليوم الثلاثاء، كلا من طلال سلطان محمد عبد العزيز، وأحمد يوسف حيدر، ممثلا صندوق التنمية الكويتى، وحضر الاستقبال جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "POD"، الوكيل الإعلانى لــ"اليوم السابع".

ورحب الكاتب الصحفى خالد صلاح بالوفد الكويتى، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والكويت، موضحا آلية العمل داخل صالة تحرير اليوم السابع، والمعايير التى تتبعها المؤسسة فى الإدارة ونشر المحتوى الصحفى.

وأشاد خالد صلاح بدور صندوق التنمية الكويتى فى تقديم كافة سبل التعاون لمصر منذ ستينيات القرن الماضى وحتى الآن، قائلا: نحن كمؤسسة صحفية تابعنا العديد من المشروعات التنموية لصندوق التنمية الكويتى، ودورها فى دعم التنمية داخل مصر، مؤكدا على أهميتها ودورها الرائد لصالح الشعبين الشقيقين.

خالد-صلاح
خالد صلاح وطلال سلطان

 

خالد-صلاح-وطلال-سلطان-أحمد-يوسف-حيدر
خالد صلاح وأحمد يوسف حيدر وطلال سلطان

 

خالد-صلاح-وطلال-سلطان-وأحمد-يوسف-حيدر-وجمال-صلاح
خالد صلاح وطلال سلطان وأحمد يوسف حيدر وجمال صلاح

 

خالد-صلاح-يشرح-آلية-عمل-اليوم-السابع
خالد صلاح يشرح آلية عمل اليوم السابع لطلال سلطان

 

رئيسية..-خالد-صلاح-وطلال-سلطان-أحمد-ويوسف-حيدر-وجمال-صلاح
 خالد صلاح وطلال سلطان أحمد ويوسف حيدر وجمال صلاح

 

طلال-سلطان-وأحمد-يوسف-حيدر-يستمعان-إلى-خالد-صلاح
طلال سلطان وأحمد يوسف حيدر يستمعان لخالد صلاح

 

طلال-سلطان-وأحمد-يوسف-حيدر-يستمعان-لخالد-صلاح
طلال سلطان وأحمد يوسف حيدر يستمعان لخالد صلاح

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اليوم السابع

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أحمد يوسف حيدر

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