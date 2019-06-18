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وزير خارجية بيلاروسيا: مصر دولة صديقة ونرغب فى زيادة التبادل التجارى معها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:31 م
وزير خارجية بيلاروسيا: مصر دولة صديقة ونرغب فى زيادة التبادل التجارى معها فلاديمير ماكبى وزير خارجية بيلاروسيا
كتب محمد شرقاوى

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أعرب وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكبى، عن سعادته البالغة بزيارة الوفد المصرى لبلاده، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قال: "أنا سعيد أنكم جئتم لبلادنا، كما أنكم جئتم بعدد كبير"، موضحًا أن مصر تُعد دولة صديقة لبيلاروسيا، ورئيسا البلدين تجمعهما صداقة قوية.

وأضاف "ماكبى"، خلال حواره فى برنامج "رأى عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن العلاقات مصر وبيلاروسيا قائمة بلا أى مشكلات، كما أن العلاقات تتطور باستمرار، والجميع تحدث أن التبادل التجارى بين البلدين تضاعف حجمه خلال السنوات الماضية، وهو أمر ليس موجود مع أى دولة أفريقية أخرى.

وأشار وزير خارجية بيلاروسيا إلى أن مصر وبيلاروسيا يرغبان فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين أكثر وأكثر خلال المرحلة المقبلة، كما أن وزارة الخارجية البيلاروسية على تواصل مستمر مع الخارجية المصرية، وننسق حاليا فيما يتعلق بتأشيرات الدخول للبلدين.

وتابع: "نحن نتعاون مع مصر بصورة فعالة لمواجهة التطرف والإرهاب، نحن فى صفكم تماما، نعلم ما تلعبه القيادة السياسية المصرية من أدوار قوية فى مواجهة الإرهاب من أجل إثراء الاستقرار".


وزير خارجية بيلاروسيا

بيلاروسيا

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر وبيلاروسيا

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