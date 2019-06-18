وزارة التجارة الأردنية: انضمام فلسطين ولبنان لاتفاقية أغادير واجتماع مرتقب للإعلان الرسمى

كتب إسلام سعيد

كشف يوسف الشامى أمين عام وزارة التجارة والصناعة والتموين اللبنانى، أن دولتى لبنان وفلسطين فى طريقهما للانضمام رسميا لاتفاقية أغادير، مشيراً إلى أن كلا الدولتين في المراحل النهائية للانضمام للاتفاقية.

وأعلن الشامى خلال فعاليات منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، عن اجتماع مرتقب بمشاركة وزراء خارجية لبنان وفلسطين للإعلان رسميا عن الانضمام.

وأشار إلى أهمية الدعم المقدم من سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة GIz لهذه الاتفاقية، لتحقيق تكامل مع بعضها والوصول بصادراتها إلى مرحلة متقدمة، خاصة وأن أغلب تركيز دول الاتفاقية على تصدير سلع تامة الصنع، وليس تصدير خامات تحقق تكامل تصنيعى.

وعلى جانب آخر، أوضح الشامى، أن التعاون التجاري بين دول الاتحاد من أجل المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي يحتاج مزيدا من التطوير، ورغم أن التبادل التجارى حقق تقدم ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، إلا أنه لا يرتقى إلى طموحات الدول.

يشار إلى أن تفاقية أغادير، هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وتضم الاتفاقية كُلاً مِن مصر والأردن والمغرب وتونس، وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%.