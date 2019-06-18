نتنياهو: تربطنا علاقات سرية وعلنية مع دول عربية واسعة النطاق

كتب- هاشم الفخرانى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقيم علاقات علنية وسرية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية.

وأضاف خلال كلمة القاه مساء اليوم الثلاثاء أنه سيعقد قريبا مؤتمراً هاماً في البحرين نرحب به كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ، ولحل مشاكل المنطقة، مضيفاً أن إسرائيليين سيحضرون هذا المؤتمر.

وأشار إلى أنه في بداية الأسبوع القادم سيعقد في القدس لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي ، قائلا :"هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".