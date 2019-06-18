معهد الإحصاء التركى يعلن مواصلة هبوط الإنتاج الصناعى فى البلاد

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أكد معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض أكثر من المتوقع، ليهبط 4 %على أساس سنوي في أبريل، متراجعا بذلك للشهر الثامن على التوالي بعد انزلاق الاقتصاد إلى الركود العام الماضي.

وذكر معهد الإحصاء، وفقا لقناة (سكاي نيوز) عربية، أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 1% على أساس شهري في أبريل، بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

ويعاني الاقتصاد التركي من مشاكل عدة، أهمها الهبوط الحاد في سعر صرف (الليرة التركية)، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وحدوث قفزة في نسب التضخم في البلاد، فيما اتخذت الحكومة التركية إجراءات عدة من أجل استقطاب العملة الأجنبية ووقف هبوط الليرة.