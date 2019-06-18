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مصرع 15 على الأقل فى غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:37 م
مصرع 15 على الأقل فى غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية غرق عبارة - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت الشرطة الأندونيسية الثلاثاء ، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية ،وكانت العبّارة تنقل نحو 50 شخصًا عندما انقلبت أمس، فى بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما أفاد المتحدث باسم الشرطة، بارونج مانجيرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. 


وأضاف فى بيان، نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها، موضحًا أ، موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت. وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التى يبلغ طولها عشرة أمتار.


وانتشلت فرق الإنقاذ 13 جثة صباح اليوم، مما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصًا، وأنقذت 31 من الأحياء. ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، يُعتبرون رسميًا فى عداد المفقودين.


غرق عبارة

إندونيسيا

جزيرة مادورا

جاوا

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