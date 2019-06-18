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مصرع عامل وإصابة 19 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:56 م
مصرع عامل وإصابة 19 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية اسعاف - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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لقى عامل مصرعه وأصيب 19 آخرون، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة. 
 
على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت رئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وجارى نقل المصابين إلى المستشفى.

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مرفق الاسعاف

حادث تصادم

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