الرئيسية حوادث مصرع عامل وإصابة 19 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:56 م اسعاف - ارشيفية المنوفية - محمود شاكر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لقى عامل مصرعه وأصيب 19 آخرون، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت رئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وجارى نقل المصابين إلى المستشفى. محافظه المنوفيه امن المنوفيه مرفق الاسعاف حادث تصادم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى و دراجتين بالدقهلية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:36 م مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بأسيوط الإثنين، 17 يونيو 2019 09:05 م إصابة ضابطى شرطة فى حادث تصادم بالمنوفية الإثنين، 17 يونيو 2019 08:11 م إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى الإثنين، 17 يونيو 2019 08:12 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى" تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات "معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى المزيد من Trending Plus
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