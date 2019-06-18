مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى طفل، من منطقة الشيخ حسن، بمدينة الفيوم، مصرعه، إثر ادعاء حادث سير، أثناء اللهو أمام المنزل، بعد أن صدمته سيارة، ونقلت الجثة إلى مستشفى الفيوم العام .

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول الطفل "حسين حنفي.ح" (6 سنوات)، ومقيم بمنطقة الشيخ حسن، "جثة هامدة"، إدعاء حادث سير.

وإنتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال والده "حنفي.أ.ح" (66 سنة-نجار)، ومقيم بنفس العنوان، قرر أنه أثناء لهو ابنه أمام المنزل، اصطدمت به السيارة رقم ف د أ 8394 قيادة "ع.ر.ع" (36 سنة-ميكانيكي)، ومقيم بالصوفي، بدائرة القسم، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة ابنه.

وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة دون قصد، وأنه بتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفل المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة، كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.