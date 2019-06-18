مصرع شخص فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز البدارى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شاب مصرعه فى تجدد خصومة ثأرية وقعت بين عائلتين بقرية العقال البحرى التابعة لمركز البدارى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية العقال البحرى يفيد وجود إطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين صحته وتبن مصرع "إسلام . ع" 27 سنة وذلك بسبب خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة أخرى وتم نقل الجثة إلى مستشفى البدارى المركزى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.