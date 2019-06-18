مصرع شخصين وإصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين فى مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف علي قطعة أرض بجزيرة الأكراد التابعة لمركز الفتح.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية جزيرة الأكراد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف علي قطعة أرض، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ ونتج عن المشاجرة مصرع شخصين هما "خالد. ت. ا"، و " كريم. ع. ع"، وإصابة 4 أخرين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحتى مستشفى علوان وأسيوط الجامعى والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.