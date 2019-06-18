سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مسئول أممى: الجيش اللبنانى حقق خطوات مهمة فى تأمين الحدود مع سوريا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:38 م
مسئول أممى: الجيش اللبنانى حقق خطوات مهمة فى تأمين الحدود مع سوريا الجيش اللبنانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن الجيش اللبناني حقق خطوات مهمة في سبيل تعزيز ضبط وحماية وتأمين الحدود مع سوريا، على نحو يشكل علامة قوية لبسط سلطة الدولة اللبنانية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التفقدية التي أجراها المنسق الأممي لفوج التدخل السادس التابع للقوات المسلحة اللبنانية ومركز التدريب المركزي لإدارة الحدود شرقي البلاد، في إطار المتابعة لمؤتمر (روما 2) .
وعُقد مؤتمر روما 2 في العاصمة الإيطالية في شهر مارس من العام الماضي، بهدف تعزيز ودعم قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وفي مقدمتها جهاز قوى الأمن الداخلي، بمشاركة من 41 دولة ومنظمة دولية.
وأثنى المنسق الأممي على التقدم الملحوظ في انتشار القوات المسلحة اللبنانية على طول الحدود الشرقية للبلاد، والجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات على الحدود، بما في ذلك التهريب والدخول غير الشرعي (تسلل الأفراد) وكذلك "التعامل الإنساني المحترف للجيش مع حالات تهريب الأشخاص إلى لبنان".
وأشار إلى أهمية الحاجة إلى استمرار وزيادة الدعم الدولي إلى لبنان وقواته المسلحة، لمساعدته على تعزيز مراقبة وإدارة الحدود.
وتلقى لبنان، خاصة القوات المسلحة، دعما دوليا كبيرا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، لمساعدته على ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، لمنع امتداد خطر التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، على نحو مكن الجيش من تحقيق انتصارات نوعية ضد الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش خلال العملية العسكرية (فجر الجرود) التي تم تنفيذها في أغسطس 2017 .
كما تساهم بريطانيا بشكل أساسي في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالجيش اللبناني، على نحو ساعد في ضبط الحدود بصورة كبيرة.


لبنان

الجيش اللبنانى

يان كوبيش

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة