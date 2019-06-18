مسئول أفغانى: 50 أفغانيًا يلقون حتفهم يوميًا أثناء مواجهة الإرهاب

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قال مستشار الأمن القومى الأفغانى حمد الله محب، إن 50 أفغانيًا يلقون حتفهم يوميًا أثناء مواجهة الإرهاب فى البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن محب قوله، اليوم الثلاثاء، إن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولوية قصوى بالنسبة لدول المنطقة؛ من أجل ضمان الأمن القومى لبلدان المنطقة وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية.

وأضاف محب "ما لا يقل عن 50 شخصًا يضحون يوميًا فى الحرب ضد الإرهاب، ما يجعل أفغانستان بلدًا فى الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب، لكن هذا الخطر يهدد جميع بلداننا".