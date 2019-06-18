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مدرب البرازيل يهاجم أرضية الملعب.. ويدفع بـ"آرثر" أمام فنزويلا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:02 ص
مدرب البرازيل يهاجم أرضية الملعب.. ويدفع بـ"آرثر" أمام فنزويلا تيتي
كتب رامى ناجى

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أكد أدينور ليوناردو باتشي "تيتى" المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن مواجهة فنزويلا القادمة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن المنتخب الفنزويلى لم يخسر في مباراتهم الأولى وتمكن من التعادل مع بيرو.

ويواجه البرازيلى نظيره الفنزويلى فجر الأربعاء، على ملعب "أرينا فونتى نوفا"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.
 

وأشار تيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، إلي أن آرثر ميلو لاعب وسط السيلسياو، سيشارك كأساسي في مواجهة فنزويلا ، قائلا: "آرثر تعافى وأصبح أفضل، وشارك في التدريبات بشكل طبيعي، سيبدأ كأساسي أمام فنزويلا". 

وكان آرثر قد غاب عن المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام بوليفيا، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مواجهة هندوراس الودية.

وأضاف: "حتى الآن لم أستقر على اللاعبين الذي سيشاركون في المباراة، من الممكن أنّ ندفع نيريس أو فيرمينو أو خيسوس، لم أقرر بعد".

وواصل: "ملعب المباراة ليس جيدًا لما ينبغي، والتمرير يكون ضعيفًا نوعًا ما بسبب الأرضية، ولكن نحن سنكون قادرين على التعامل مع ذلك، لدينا لاعبين جيدين مثل فيليب كوتينيو الذي يملك حرية أكبر الإبداع".


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