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محافظ كفر الشيخ: تسليم 36 مدرسة وإنشاء 52 مدرسة جديدة للحد من الكثافة بالفصول

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:15 م
محافظ كفر الشيخ: تسليم 36 مدرسة وإنشاء 52 مدرسة جديدة للحد من الكثافة بالفصول محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المدارس التى تم الإنتهاء منها وجاهزة للافتتاح 36 مدرسة بـ 423 فصل مدرسى بتكلفة 183 مليون و925 ألف جنيه، مؤكداً إن افتتاح المدارس الجديدة من شأنه الحد من الكثافة بالفصول وتقليل الفترات مما يعود بالفائدة المباشرة على التعليم بالمحافظة.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن عدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2017-2018م 4 مدارس بـ 79 فصل مدرسى بتكلفة 52 مليون و910 ألف جنيه، وعدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2018-2019م 48 مدرسة بـ 683 فصل مدرسى بتكلفة 343 مليون و480 ألف جنيه.
 
 
وقال محافظ كفرالشيخ، إن عدد المدارس التى تم طرحها كأولوية أولى، بلغت21 مدرسة وتم تسليم المواقع، وبدء العمل ضمن المدارس الجاري العمل بها خطة 2018-2019 ، أولويات الطرح الأولى، والثانية بإجمالى عدد المدارس 69 مدرسة ،وتم اعتمادها من محافظ كفرالشيخ، ومتبقي 48 مشروع (12 باقي أولوية أولي و36 أولوية ثانية).
 
 
وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر والتقدير للواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة بكفرالشيخ، والعاملين بالهيئة لجهودهم المبذولة في بناء مدارس جديدة بكفرالشيخ للحد من الفترات وتقليل الكثافة بهدف تحقيق جودة التعليم لأبنائن محافظ كفرالشيخ يعتمد طرح 69 مدرسة جديدة كأولوية أولى

كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

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أبنية

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