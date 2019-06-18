محافظ بنى سويف يتفقد منظومة العمل بكنترول التعليم الصناعى

بنى سويف أيمن لطفى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف،اليوم الثلاثاء،مقر لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعي والذى يضم كنترول التعليم الفنى،بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف العاصمة.

ورافق المحافظ كلا من محمد حسام وكيل وزارة التعليم،ومصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف،و كمال عمران مدير التعليم الفنى ومصطفى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعي بقطاع بني سويف-منظومة العمل بالمقر الذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة،والذي افتتح في مارس الماضي، ويعد تتويجا للجهود التي بذلتها المحافظة لتكون من المحافظات الرئيسية التي تعقد بها لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعي والتي تشمل (لجنة الإدارة- تقدير الدرجات - كنترول)،ويشرف على أعمال تصحيح الامتحانات ل عدد 35 الف و652 طالب من محافظات المنيا والأقصر و قنا.

وأشار بيان للمحافظة، إلى تفقد المحافظ أقسام الكنترول الذى يعمل به "على فترتين" 1061 من مقدري الدرجات والمصححين بواقع 560 من أبناء المحافظة و400 من خارج المحافظة(مغتربين) ، وتبدأ منظومة العمل من الساعة 8 صباحا ، حيث تبادل المحافظ الحديث مع الأساتذة مقدري الدرجات ، مطمئنا منهم على سير العمل في أجواء ميسرة خاصة وأن اللجنة تعمل لأول مرة بالمحافظة ، مطالبا أبناء المحافظة الذين يعملون بالكنترول على الإستفادة من خبرات المشرفين المركزيين من الوزارة الذين يتولون قيادة الكتنرول وتدريب أبناء المحافظة ليتولوا مسؤولية الكنترول بالكامل.

وأعرب العاملون بالكنترول، عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ الذي بذل كل الجهود من خلال التواصل مع الوزارة والمسؤولين بالقطاع الفني بها حتى تمت الموافقة من قيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إقامة اللجنة لأول مرة في تاريخ المحافظة ، وذلك أعاد لمحافظة بني سويف مكانتها التي تليق بها،مشيدين بحرصه على أن يكون العاملين باللجنة من أبناء المحافظة والزيارات المتكررة لهم لدعمهم وتحفيزهم ، بالإضافة إلى تجهيز المقر بشكل لائق يتوافر به كافة سبل الراحة كأول كنترول على مستوى الجمهورية يتوافر به كل التيسيرات على أعلى مستوى.

ومن جانبه، أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن إقامة الكنترول بالمحافظة يعد دعما نوعيا لمنظومة التعليم بالمحافظة مثمناً إصرار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على دعم المنظومة،والذي سعى جاهدا لحصول بني سويف على هذه المكانة ،ليكون بها "لأول مرة" لجنة نظام ومراقبة للتعليم الصناعي، والتي بدأت بتوجيهه للمديرية بإعداد مذكرة تفصيلية ومستوفاة لطلب ذلك من الوزارة ، ثم قيامه بإرسالها للوزارة ، والتي كلفت لجنة لمعاينة التجهيزات والأماكن المقترحة ، حتى تمت الموافقة على اختيار الكنترول بمقر المدرسة الميكانيكية، والإدارة بالمدرسة الزخرفية،وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف ، وطاقم العمل باللجنة من أبناء المحافظة ويبلغ عددهم 560 عضو ، بجانب 20 عضو آخرين منهم رئيس اللجنة ورؤساء بعض الأقسام من خارج المحافظة بصفة مؤقتة للتدريب والإطمئنان على قدرة أبناء المحافظة على إدارة الكنترول.

وأضاف كمال عمران مدير التعليم الفني، أنه يتم اطلاع المحافظ أولا بأول على سير منظومة العمل بالكتنرول والتي بدأت منذ إنتهاء امتحانات الثانوية الفنية في 1 يونيو الجاري ، مشيرا إلى الدعم الكامل الذي يحصل عليه قطاع التعليم الفني من محافظ بني سويف الذي يولي القطاع اهتماما كبيرا ، حيث يعد هذا الكنترول تتويجا لمجهودات سيادته الرائدة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تجري متابعة توفير كافة سبل الراحة للمغتربين البالغ عددهم 400 عضو من مقدري الدرجات باللجنة ، حيث يتم بالتنسيق مع رئيس اللجنة المرور على الإستراحات لضمان توافر التيسيرات بشكل دائم.

وأوضح مصطفى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن كافة التسهيلات متوافرة ، مبديا شكره وتقديره للمحافظ ومسؤولي التعليم بالمحافظة على المتابعة المستمرة لإنجاح منظومة العمل ، مشيرا إلى أن اللجنة ببني سويف تعتبر نوعية لما تتميز به من ميزات ، حيث منظومة العمل مميكنة وساعات العمل أطول ومستوى التجهيزات راق ومناسب ، مضيفا إلى أن اللجنة تستوعب حاليا 536 من مقدري الدرجات في الفترة الأولى ، و525 في الفترة الثانية ، وأن القوام الأساسي والدائم لطاقم العمل باللجنة يبلغ عدده 560 عضو جميعهم من أبناء المحافظة .