محافظ القاهرة: اختيار العاصمة مقرا إقليميا لمنظمة إقليم شمال أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة تشرفت بالثقة الغالية وباجماع دول إقليم الشمال ، على اختيار القاهرة لتكون مقرا إقليميا للمنظمة كى تصبح نقطة التقاء بين المدن الأفريقية.

وأضاف محافظ القاهرة ، خلال اجتماع أعضاء منظمة اقليم شمال أفريقيا، أن المقر المزمع افتتاحه غدا سيكون نقلة نبدا من خلاله فى دفع التواصل القائم بين المدن ليكون نواة للعمل الجاد وعقد اتفاقيات التعاون المثمرة التى تجعل من اقليم شمال افريقيا مركزا للإشعاع الحضارى لقارتنا وللعالم ونستطيع أن نقدم من خبرات ونستفيد معا من تراكم الخبرات لمواجهة تحديات و أزمات المنطقة خاصة الأعمال الإرهابية والتى تهدد دول شمال أفريقيا كذلك تقديم رؤية لعملية إعادة إعمار المدن وتحقيق الاستقرار فيها.

وتابع المحافظ قائلا : أن اعتماد خطة استراتيجية للقضايا التى تواجه دول المنظمة بما فيها قضايا الهجرة التى تمثل أهم عنصر من عناصر التحدى خاصة الهجرة غير الشرعية وهو ما يتطلب تعاون الجميع بما فيها إدارات الحكم المحلى والمجتمعات المحلية فى إقليم الشمال الافريقى والتنسيق المشترك بينها لمواجهة تلك الظاهرة المخيفة التى تهدد أمن القارة لتحقيق رؤية مشتركة ومتابعة فعالة لتحقيق آمال وطموحات شعوب وأن هذه الاجتماعات هى بناء على حلقات متصلة من جهد مبذول فى العديد من الفاعليات التى تم تنظيمها فى مدن شمال افريقيا.