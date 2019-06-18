محافظ البحيرة يوجه بسرعة نقل الأسر المضارة من حريق دمنهور لمساكن الأبعادية

البحيرة – فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بنقل الأسر المضارة من حادث حريق منزل مدينة دمنهور إلى مساكن الأبعادية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو صرف إعانة فورية لهم.

وكان أكثر من 10 أشخاص منهم فرد من الحماية المدنية قد أصيبوا فى حريق منزل مكون من 3 طوابق بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وتلقى اللواء مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور بنشوب حريق هائل بأحد المنازل القديمة المكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة أبو عبد الله ملك "أنور .ح. ال" 70 سنة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور وكامل غطاس مدير ادارة الازمات بمحافظة البحيرة الى مكان الحريق وتم إخلاء قاطني العقار وإخماده الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران بالعقار بأكمله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.