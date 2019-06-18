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محافظة سوهاج: إزالة 227 حالة إشغالات مرافق متنوعة بأخميم وحى شرق

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:03 م
محافظة سوهاج: إزالة 227 حالة إشغالات مرافق متنوعة بأخميم وحى شرق حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج،إزالة 227 حالة إشغالات مرافق متنوعة،وذلك في حملات مكبرة بمركز ومدينة أخميم، وحي شرق سوهاج، خلال الـ3 أيام الماضية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بشأن رفع الإشغالات، وتسهيل الحركة المرورية.
 
وقال عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة أخميم  فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرافق ورفع اشغالات شملت شوارع المدينة لتحقيق السيولة امام المارة بالشوارع، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد 150كرسي، وعدد 5 موازين، وعدد 5 ترابيزات، وعدد 10دكك، مشيراً الى تحرير محاضر متنوعة ما بين أشغال طريق، وبيئة، وغلق إداري لمقاهي لعدم وجود ترخيص .
 
وأشار أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج أنه تم تنفيذ حملة إزالة إشغالات مرافق بسوق مدينة ناصر وإعادة تسكين الباعة الجائلين في الباكيات المخصصة لهم، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 57 من إشغالات المرافق المتنوعة، لافتاً الى تنفيذ حملة نظافة مكبرة في محيط العمارات بمساكن مدينة ناصر.
 
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (1)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (1)

حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (3)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق 

حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (4)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق 
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (5)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق 
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (6)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق 
 

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