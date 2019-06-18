مجموعة التجاري وفا بنك تعلن عن تغييرات فى صفوف القيادة العليا للبنك فى مصر

كتب أحمد يعقوب

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك إيجيبت عن انضمام هشام السفا، كعضو منتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت.

يأتي تعيين هشام خلفاً لـ هلا صقر التي رشحها مجلس إدارة التجاري وفا بنك إيجيبت لمنصب رئيس مجلس إدارة البنك.

ويتمتع هشام بسجل حافل يمتد على مدار 24 عاماً في 3 بنوك عريقة حيث كان العضو المنتدب للتجاري وفا بنك تونس منذ عام 2011 والذي اختير «أفضل بنك في تونس» من قبل “The Banker” لخمس مرات متتالية وهو ثاني أكبر بنك خاص في تونس كما عمل في مجالات البنوك، والتأجير التمويلي والتأمين وإدارة الأصول وقد شغل منصب رئيس قطاع التشغيل وعضو اللجنة التنفيذية في التجاري وفا بنك منذ عام 2005 وحتى 2011 ، كما أنه عضو في مجلس إدارة التجاري وفا بنك للتمويل التأجيري. وقد شغل السيد هشام عدة مناصب قيادية سابقة حيث كان رئيساً لقطاع المعاملات البنكية والعمليات لدى بنك كريدي المغرب - مجموعة كريدي أجريكول- لمدة 10 سنوات.

من جانبه أكد محمد الكتانى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة التجارى وفابنك "يسعدنا الإعلان عن إنضمام هشام السفا فى منصب العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجييت ويأتى تعيينه لكونه أحد القيادات الرائدة فى المجموعة ونحن نثق أن يضمن تعيينه الاستمرار فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتجارى وفا بنك إيجيبت."

وأضاف الكتاني "ننتهز هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير لـ"هلا صقر" لقيادة البنك خلال الفترة السابقة ومساهمتها الكبيرة في إدارة المرحلة الانتقالية منذ الانتهاء من عملية الاستحواذ ودخولنا السوق المصرفي المصري ووضع الخطة الاستراتيجية للبنك". وأضاف بأن مجلس إدارة التجاري وفا بنك إيجيبت يسعده ترشيح السيدة هلا صقر لمنصب رئيس مجلس إدارة التجارى وفا بنك إيجيبت خلفاً له – رهن الحصول على موافقة البنك المركزي المصري - وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها ودرايتها بالسوق ورؤيتها الاستراتيجية وعلاقتها القوية بالعملاء والهيئات التنظيمية.