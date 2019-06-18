متطرفون يهود يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة

كتب- هاشم الفخرانى

واصل المستوطنون المتطرفون صباح الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وكانت شرطة الاحتلال نشرت منذ الصباح الباكر، عناصرها وقواتها الخاصة في باحات الأقصى وعند بواباته، وفرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا عقب اقتحام 47 مستوطنًا للمسجد الأقصى، وتجولهم في ساحاته.

وأوضحت أن 7 عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحمت أيضًا المسجد ضمن جولاتهم الاستكشافية.

وعادةً ما يتخلل تلك الاقتحامات محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، الأمر الذي يثير غضب المصلين وحراس المسجد.

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.