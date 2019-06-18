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متحدث البرلمان: تصريحات أردوغان عن وفاة محمد مرسى تدخل مرفوض

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:14 م
متحدث البرلمان: تصريحات أردوغان عن وفاة محمد مرسى تدخل مرفوض صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
كتب ـ عبد اللطيف صبح

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أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم، رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى العياط، معتبرا هذه التصريحات بأنها تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى.

وقال "حسب الله" فى بيان إن ثورة الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو عام 2013 قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها، واصفا أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذى ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، وحول سجون تركيا إلى سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه فى دولة الخلافة، وتحالفه مع قوى الشر والظلام والإرهاب ممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: بعد سقوط هذه الجماعة المارقة أتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا، لكن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادى والمحورى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

 

 


اردوغان

محمد مرسى العياط

الرئيس التركى

ثورة 30 يونيو

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