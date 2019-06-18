لو طفلك مريض سكر.. احميه من الغيبوبة والتعب واعرف ازاى تتعامل معاه

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر ليس حكرا على الكبار فقط ولكن هناك عدد كبير من الأطفال والشباب مصابون به، قد يكون نتيجة العوامل الوراثية أو الاصابة بمرض السمنة، وهو من أبرز الاسباب التى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.

وفى حالة إصابة طفلك بمرض السكر يجب عليك الحفاظ على تغذيته وصحته، وذلك لتجنب المشاكل أو الغيبوبة التى قد يتعرض لها أثناء وجوده بمفرده فى المدرسة أو النادى، وحسب ما ذكره موقع lifespan فأن أبرز النصائح لحماية طفلك مريض السكر من المشاكل الصحية هى:



طفل مريض السكر

1:شجعى طفلك دائما على تناول الخضراوات بدلا من النشويات وخصوصا "البروكلى، الكرفس، الخيار، الفلفل"، فتساعد هذه الأطعمة على تعزيز صحة الطفل وضبط مستوى السكر فى الدم.

2:حددى لطفلك الكمية المناسبة من تناول الحلويات فى اليوم وعدم الاكثار منها حتى لا يسبب ارتفاع نسبة السكر.

3:شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية فهى تساعد على حمايته من المضاعفات التى يتعرض لها مرضى السكر .



طفل

4: احرصى دائما على قياس نسبة السكر لطفلك يوميا، فمن الافضل توفير جهاز نسبة السكر المنزل.

5: تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة، حتى لا يتعرض للتخمة وزيادة الوزن.

6: حافظى دائما على صحة طفلك النفسية وتجنبى العصبية والصوت العالى معه، حتى لا تتاثر نفسيته وصحته.