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لو بتحبه بلاش تكتر منه.. 5 أضرار يمكن أن يسببها زيادة السكر فى أكلك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:30 ص
لو بتحبه بلاش تكتر منه.. 5 أضرار يمكن أن يسببها زيادة السكر فى أكلك السكر - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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السكر من أكثر الأطعمة التى يجب التقليل منها، فهو لا يؤثر فقط على وزنك، ولكن أيضًا على مزاجك، وله أضرار عديدة، وفى هذا التقرير نتعرف على الأضرار التى يمكن أن يسببها زيادة السكر فى طعامك، وفقاً لموقعStep to health.

 

أضرار السكر الأبيض

اضرار السكر 1
السكر 

السكر يضعف أسنانك

البكتيريا التى تسبب تسوس الأسنان تتغذى على السكريات البسيطة ثم تنتج حامضا يمكنه تدمير مينا الأسنان.

تسوس الاسنان
تسوس الأسنان

يزيد الشعور بالجوع الذى لا يمكن السيطرة عليه

وجدت بعض الدراسات أن الفراكتوز (نوع من السكر البسيط) يؤثر على اللبتين، وهو هرمون يتحكم في الإحساس بالجوع، ووجدت هذه الدراسات أن الاستهلاك المزمن للفراكتوز يسبب مقاومة لهذا الهرمون، مما يسهم فى فقدان الشخص السيطرة على الجوع.

زيادة الوزن

أظهرت العديد من الدراسات أنه على الرغم من أن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مرتفعة أيضًا فى السعرات الحرارية، إلا أن قدرتها قليلة على إرضاء الجوع وبالتالى تتناول الطعام بكميات أكبر ويزيد وزنك.

ووفقًا لهذه الدراسات فيُنصح الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم بالبدء بتقليل استهلاكهم للأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر

أحد العوامل الرئيسية فى تطوير مرض السكر هو استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والحلويات وغيرها من الأطعمة السكرية.

سوء التغذية

يعانى الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من 18٪ من السعرات الحرارية من استهلاك السكريات من نقص فى العناصر الأساسية التى يحتاجها الجسم مثل حمض الفوليك والكالسيوم والحديد وفيتامين A وC.


اضرار السكر

اضرار السكر الابيض

اضرار تناول الحلويات

اضرار الحلويات

اضرار السكر على صحتك

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