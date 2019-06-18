للأطباء فقط.. 3 حاجات لازم تعرفها قبل التحدث فى وسائل الإعلام للمرضى

حددت لائحة آداب المهنة، الخاصة بأعضاء نقابة الأطباء، الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان، رقم 238 لسنة 2003، بتاريخ 5 سبتمبر 2003، مجموعة من الضوابط التى لابد أن يلتزم بها الطبيب عند مخاطبة المواطنين عبر وسائل الإعلام.
ويستعرض "اليوم السابع"، تلك الضوابط:
1- تجنب ذكر مكان عملك، أو طرق الاتصال بك، أو الإشادة بخبراتك أو إنجازاتك العلمية، ويكتفى فقط بذكر صفتك المهنية ومجال تخصصك .
2- أن تكون المخاطبة بأسلوب مُبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.
3- تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة، أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها، والتى يكون مناقشتها فقط فى الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.
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