سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

للأطباء فقط.. 3 حاجات لازم تعرفها قبل التحدث فى وسائل الإعلام للمرضى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:00 ص
للأطباء فقط.. 3 حاجات لازم تعرفها قبل التحدث فى وسائل الإعلام للمرضى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت لائحة آداب المهنة، الخاصة بأعضاء نقابة الأطباء، الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان، رقم 238 لسنة 2003، بتاريخ 5 سبتمبر 2003، مجموعة من الضوابط التى لابد أن يلتزم بها الطبيب عند مخاطبة المواطنين عبر وسائل الإعلام.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، تلك الضوابط:
 
1- تجنب ذكر مكان عملك، أو طرق الاتصال بك، أو الإشادة بخبراتك أو إنجازاتك العلمية، ويكتفى فقط بذكر صفتك المهنية ومجال تخصصك .
 
2- أن تكون المخاطبة بأسلوب مُبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.
 
3- تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة، أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها، والتى يكون مناقشتها فقط فى الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.
 
 
 

نقابة الاطباء

البرامج الطبية

لائحة اداب مهنة الطب

لائحة اداب نقابة الاطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

26 يونيو.. استئناف على حكم عدم الاختصاص في فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:41 م

نقابة أطباء القاهرة: عضوية رابطة الطب الطبيعى والروماتيزم للعاملين بالتخصص

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:00 م

نقابة الأطباء تخاطب "الصحة" لحل أزمة البورد المصرى

الأحد، 26 مايو 2019 11:12 ص

صور.. نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ تنظم حفل إفطار جماعى

السبت، 18 مايو 2019 08:52 م

نقابة الأطباء: عمل ممارسى العلاج الطبيعى بالتشخيص الكهربائى مخالف للقانون

الأربعاء، 15 مايو 2019 10:42 ص

نقابة الأطباء تفتح باب التقدم لشراء سيارات بالتقسيط بتمويل 200 ألف جنيه

الإثنين، 13 مايو 2019 02:48 م

أكتوبر المقبل.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء على مقعد النقيب العام

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:00 ص

بيان لنقابة الأطباء يخاطب وزارات الصحة والتعليم والتضامن.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 مايو 2019 03:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

برلمانى تركى: 40 مواطنا تركيا تعرضوا للصعق بالكهرباء من شرطة أردوغان

برلمانى تركى: 40 مواطنا تركيا تعرضوا للصعق بالكهرباء من شرطة أردوغان

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة