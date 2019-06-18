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كتيبة عسكرية تنشق عن حكومة الوفاق وتعلن انضمامها للجيش الليبى فى طرابلس

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:09 م
كتيبة عسكرية تنشق عن حكومة الوفاق وتعلن انضمامها للجيش الليبى فى طرابلس القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس وانضمامها بكافة معداتها العسكرية ومقاتليه إلى صفوف الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر. 

ونشرت خلية الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة التابعة إلى اللواء الثانى مشاة بقيادة فيتوري غريبيل عن حكومة الوفاق طرابلس، مؤكدة أنها انضمت بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

وفشلت المليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطنى بطرابلس من إحراز أى تقدم فى محاور القتال بالعاصمة الليبية، وذلك وسط تقدم ملحوظ قوات الجيش الليبى فى عدة محاور لتحرير طرابلس.


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