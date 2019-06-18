قوات التحالف العربى تعترض طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

كتب وكالات

أعلن التحالف العربى لدعم اليمن، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين (بدون طيار) أطلقتهما ميليشيا الحوثى باتجاه المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، بحسب "واس"، "أنه وفى تمام العاشرة وسبعة وثلاثون دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوى للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين فى أبها.

كما صرح أيضا أنه وفى تمام الساعة الحادية عشرة وسبعة وأربعون دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فى الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أى من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، مؤكدا مواصلة العمل فى الدفاع عن البلاد وتحييد القدرات الحوثية العدائية.