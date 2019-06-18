سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل البرغل
كتبت ــ فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"البرغل" يعد من أنواع النباتات الهامة لصحتك حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لك، وله أيضا العديد من الفوائد الهامة لجسمك، كالألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم، والعديد من العناصر الأخري، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أبرز هذه الفوائد، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد البرغل 

-يعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم، ويحد من ارتفاعه

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة

-يعمل على تقوية الجهاز المناعى فى الجسم

 -يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ويعمل على تقوية عضلة القلب

-يحد من الإصابة بالجلطات ويحافظ على صحة الأوعية الدموية

-يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحد من الإصابة بأمراضه المختلفة

-يعمل على تقوية صحة العظام ويقلل من الإصابة بهشاشة العظام


البرغل

فوائد البرغل

السرطان

مرضى السكر

الصحة

اخبار الصحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة