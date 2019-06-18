فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

كتبت ــ فاطمة ياسر

"البرغل" يعد من أنواع النباتات الهامة لصحتك حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لك، وله أيضا العديد من الفوائد الهامة لجسمك، كالألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم، والعديد من العناصر الأخري، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أبرز هذه الفوائد، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد البرغل

-يعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم، ويحد من ارتفاعه

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة

-يعمل على تقوية الجهاز المناعى فى الجسم

-يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ويعمل على تقوية عضلة القلب

-يحد من الإصابة بالجلطات ويحافظ على صحة الأوعية الدموية

-يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحد من الإصابة بأمراضه المختلفة

-يعمل على تقوية صحة العظام ويقلل من الإصابة بهشاشة العظام