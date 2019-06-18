فوائد بذور الشيا تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطان

كتبت فاطمة ياسر

بذور الشيا أو زبدة الشيا تعد من العناصر الغنية بالعديد من العناصر والفيتامينات الغذائية الهامة لجسم الإنسان، فبذور الشيا غنية بالبروتين والكالسيوم والفسفور والأوميجا3 ومضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعلها من الأشياء الغنية بالقيم الغذائية الهامة جدا، كم انها تحتوي علي فيتاميا "ب"، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الفوائد التي تعم علي الجسم الذي يتناولها، وذلك وفقا لموقع "webmed".



فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا



تستخدم بذور الشيا في العديد من الأشياء كالمخبوزات أو أثناء طهي الأرز، وفهي لها مذاق خاص وفوائد عديدة، وعن فوائدها إقراء الأسطر القادمة، ومنها:

- لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد، عليه وضع بذور الشيا علي علبة من الزبادي خالي الدسم، أو مع الخبز أو علي كوب من العصير، فبذور الشيا تساهم بشكل كبير في زيادة قدرة الجسم علي حرق الدهون، والتخلص والقضاء علي الوزن الزائد، ولذا علي تناولها إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، والسمنة وترغب في الحصول علي الرشاقة.



بذور الشيا

-هل تعلم أن بذور الشيا تناولها باستمرار يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لمشاكل في البشرة، فهذا الأمر يساهم في التخلص والقضاء علي ظهور التجاعيد، والحصول علي بشرة نظرة خالية من التجاعيد.

-من افضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، وهذا الأمر يرجع لاحتوائها بمضادات الأكسدة التي تعمل علي الحد من الإصابة بهذا المرض.

-عند إضافتك لبذور الشيا في الطعام، فأنت تحافظ علي الحد من الإصابة بأي أمراض مناعية، لأنها تعمل علي زيادة الجهاز المناعي في الجسم.

-تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من تعرضه للإرتفاع، ولذا لا تتردد في تناولك لها باستمرار إذا كنت مريض سكر أو لديك تاريخ وراثي له.

-يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، لأنها تعمل علي زيادة تدفق الدم في أوعية وشرايين الجسم، ولذا عليك تناولها لتنشيط وتجديد الدم في الجسم، والحد من الإصابة بأمراض القلب.