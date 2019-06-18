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عملية نوعية للجيش اليمنى استهدفت تحركات مليشيا الحوثى جنوب اليمن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:00 ص
عملية نوعية للجيش اليمنى استهدفت تحركات مليشيا الحوثى جنوب اليمن عناصر من الجيش اليمنى
كتب وكالات

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نفذت قوات الجيش اليمنى مسنودة من المقاومة، عملية نوعية على تحركات مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة الضالع جنوب اليمن، بحسب واس.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية استهدفت طقمًا قتاليًا لميلشيا الحوثى فى منطقة حبيل العبدى شمال مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع باستخدام صاروخ موجه، طال الطقم أثناء تحركه صوب مواقع للمليشيا الإرهابية.

وأوضح الموقع أن العملية أسفرت عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثى.

 


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مليشيا الحوثى الإرهابية

العنف فى اليمن

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