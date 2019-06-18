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"علشان شعب متدين بطبعة"..مصر الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين والرابع عالميا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:00 ص
"علشان شعب متدين بطبعة"..مصر الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين والرابع عالميا الكعبة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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بلغ عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة للعام 1440هـ، 538,940 معتمر مصرى، منذ بداية الموسم وحتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث حلت مصر فى المركز الرابع بين جنسيات العالم التى أدت العمرة هذا العام  الرابعة، حيث جاءت فى المقدمة باكستان، تليها إندونيسيا، بعدها الهند، فى حين حلت الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين تليها الجزائر بعدد 365,599 معتمرًا.

وتشير أعداد المعتمرين المصريين إلى أن شركات السياحة المصرية تجاوزت العدد الذى كانت قد حددته وزارة السياحة بـ 500 ألف تأشيرة سنويا، وبلغت الزيادة 39 ألف معتمر قابلة للزيادة حيث شرعت بعض الشركات فى تنظيم عمرة شوال.

وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد المملكة العربية السعودية نظام التأشيرة الإلكترونية، والتى تمنح الشركات حق إصدار التأشيرة بمجرد سداد رسوم العمرة، دون الرجوع لوزارة السياحة أو القنصلية السعودية فى القاهرة، الأمر الذى عرقل مراقبة غرفة شركات السياحة أو الوزارة على الشركات ونشاطها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قضت فيه محكمة القضاء الإدارى منذ مايقرب من شهر ببطلان قرار وزارة السياحة بتحديد سقف عددى للمعتمرين، ومن المقرر أن يتم تطبيقه من الموسم المقبل.

وكان مؤشر العمرة الأسبوعى الذى تصدره وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلن إصدار 7,626,161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,307,356 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 901,933 معتمرًا، منهم 533,538 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 368,395 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,405,423 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

 


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