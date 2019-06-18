طعمية..فى اليوم العالمى..الفلافل مش بس أكل شعبية هتخفض الضغط وتظبط السكر

كتبت إيناس البنا

يحتفل العالم اليوم بيوم الطعمية العالمي والتى تعد أكلة شعبية فى كثير من البلاد العربية على رأسها مصر، ولا تخلو وجبة إفطار منها والتى تشتهر بالطعمية فى وجبة الإفطار.وتتكونأقراص الطعمية من الفول المقشور ومجموعة من الخضروات المطحونة مثل البصل والبقدونس والكزبرة والثوم والتى تخلط جميعا لتعطى وجبة متكاملة العناصر. واحتفل محرك البحث جوجل، باليوم العالمي ل "الفلافل".وقامت بتغيير شعار صفحتها الرئيسية تعبيرا عن قيمة الوجبة الغذائية، من خلال صورة متحركة لساندوتش طعمية مزود بالسلطة.

الفوائد الصحية للطعمية





الطعمية

عالية في الألياف والبروتين



مثل البقوليات الأخرى وفقا لموقع " drhealthbenefits" يتمتع الفول بالألياف والبروتين، وكلاهما له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك صحة القلب الجيدة وإصلاح العضلات وتطويرها وإدارة الوزن وصحة الجهاز الهضمي .





يحتوى الفول على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للوظائف الجسدية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والفولات والبوتاسيوم والفيتامينات ب والمغنيسيوم.



فوائد الطعمية





منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالدهون الصحية



بالمقارنة مع غيرها من الأشياء المقلية الطعمية من الأكلات منخفضة جدا في السعرات الحرارية، أيضا الطعمية غنية بما يعرف باسم "الدهون الصحية" ولا تحتوي على أي الدهون غير المشبعة أو الدهون المشبعة، وهما من أكبر المساهمين في ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الطعمية تضبط السكر في الدم



الأطعمة غنية بالألياف وتساعد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم ، كما تتيح نقل السكر ببطء من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم. هذا يعني أنه لا يوجد سكر "مرتفع" بعد تناول الأقراص التي تشكل علي هيثة دوائر مقلية في زيت غزير، وليس هناك أي تعب أو تهيج من تحطم سكر الدم.

الطعمية تحسن البصر



نظرًا لأن هذا الطبق يحتوي على فيتامين أ ، فهو مصدر جيد لصحة البصر، حيث يوفر فيتامين (أ) مصدرا غنيا للفيتامينات التى تحارب تنكس العين البقعي وإعتام عدسة العين.



الطعمية تحمى العظام

الطعمية تقوى العظام



نظرًا لاحتواء الطعمية على الكالسيوم ، فهى خيار رائع في بناء وصيانة العظام، كما أن الكالسيوم مفيد أيضًا فى الحماية من السرطان والسكر وارتفاع ضغط الدم.

الطعمية تعزز الدورة الدموية



تحتوى الطعمية على الحديد بشكل كبير، مما سيساعد على تحسين الدورة الدموية، وبالتالى الابتعاد عن أي الأمراض المرتبطة بالدم.



يوم الطعمية العالمى

الطعمية تحافظ على صحة الأعصاب



نظرا للكمية الكافية من البوتاسيوم الموجودة فى الطعمية والتي يحتاجها جسمك، يعمل البوتاسيوم على تحسين نظامك العصبي مما يساعد العضلات على الأداء بشكل أفضل دون تعب بسهولة.