ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة ناريحة بدون تراخيص بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 مواطنين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بضبط كل من محمود أ ع 19 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش، وغزال م ع 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، وعبد البصير س ع 31 سنة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية وفرد خرطوش بمنزل ربيع خ ع 33 سنة عامل وفرد خرطوش بمنزل محمد ج م 32 سنة نجار، وتم ضبط عيد ش 35 سنة عامل بحوزته فرد خرطوش، وإبراهيم إسماعيل 31 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش وعبد الله ر24 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.