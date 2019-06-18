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ضبط مشتبه بهم وإزالة تعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:08 م
ضبط مشتبه بهم وإزالة تعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم تأمين منطقة الأهرامات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المشتبه بهم، والباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية. 
 
وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، لإعادة الانضباط للشوارع، وتم إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، والخاصة بالمحلات التجارية، والباعة الجائلين، والمقاهي. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق. 
 

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أمن الجيزة

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