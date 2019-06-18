ضبط عامل خلال صرفه 175 ألف جنيه من حساب شقيقه بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من إلقاء القبض على عامل، لقيامه بمحاولة استرداد جزء من قيمة شهادات إدخارية، خاصة بشقيقه بقيمة 175 ألف جنيه من أحد البنوك، منتحلاً صفته باستخدام بطاقته الشخصية، مستغلاً وجه الشبه بينهما.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد تقدم شخص لفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، منتحلاً صفة شقيقه لإسترداد جزء من قيمة شهادات إدخارية خاصة بشقيقه بمبلغ 175 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض على المتهم، وتبين إنه عامل بمعرض موبيليات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه بالإسكندرية، واعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم في التحقيقات إن شقيقه عميل لدى البنك المشار إليه، وأنه قام بإنتحال صفة شقيقه مستغلاً وجه الشبه بينهما، مستخدماً بطاقته الشخصية الأصلية وتزوير توقيعه لصرف جزء من قيمة الشهادات الإدخارية من حسابه بالمبلغ المشار إليه.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى سابقة إرتكاب المتهم لوقائع مماثلة بذات الأسلوب بفروع أخرى للبنك ولم يتم اكتشافها بمعرفة البنك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.