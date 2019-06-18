صور.. وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبنى إدارة إسنا الجديد ويوجه بحل مشاكل المواطنين

الأقصر - أحمد مرعى

زار محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، مدينة إسنا لتفقد العمل فى المبنى الجديد لإدارة تضامن إسنا، والتقى قيادات ورؤساء وحدات التضامن بالمدينة، وأكد عليهم ضرورة خدمة المواطنين بالقرى والنجوع بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وعقد محمود فاروق، اجتماعا برؤساء الوحدات بمدينة إسنا، أكد خلاله ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة فى كافة شئون خدمة المواطنين، وتحدث عن تفاصيل التظلمات والحالات الجديدة المستحقة للدعم والخدمة من المواطنين، وكلفهم بالالتزام بكود المحافظة وبذل أقصى جهد وتنفيذ تعليمات الوزارة لخدمة الأهالى.

وطالب وكيل تضامن الأقصر من رؤساء وحدات إسنا الاجتماعية، بضرورة التعرف على مشكلات المواطنين وبحث كافة التظلمات الجديدة من قبل مراجعى الضمان، وذلك بحضور كل من محمود إبراهيم الضوى مدير إدارة تضامن إسنا، وبستانى عبد العزيز الطاهر ومحمد حسين بغدادى مدير المكتب الفنى بالمديرية، وحسن الضوى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية.

وكان قد كشف محمود فاروق مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن إعادة العمل فى تسجيل حالات المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة بعد فترة من توقف البرنامج فى عدة مدن وقرى بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية لحياة الأسر المستحقة، وأضاف أنه بالنسبة للحالات التى تم تجميدها لتحديث قاعدة بيانات تكافل وكرامة، والتى تم على إثرها تجميد حالات كرامة لحين العرض على القومسيون الطبى المميكن، فإنه فى حالة الاستحقاق يتم استئناف هذه الحالات مركزيا، موضحاً أنه فى حالة عدم الاستحقاق يتم عمل تظلم على مواقع المجالس الطبية المتخصصة من القومسيون الطبى.



وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبني إدارة إسنا الجديد ويؤكد علي حل مشكلات المواطنين



وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبني إدارة إسنا الجديد ويؤكد علي حل مشكلات المواطنين



وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبني إدارة إسنا الجديد ويؤكد علي حل مشكلات المواطنين



وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبني إدارة إسنا الجديد ويؤكد علي حل مشكلات المواطنين



وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبني إدارة إسنا الجديد ويؤكد علي حل مشكلات المواطنين



وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبني إدارة إسنا الجديد ويؤكد علي حل مشكلات المواطنين