صور.. نائب محافظ بورسعيد يهدى بطل سيناء النقيب على الزينى "كتاب الله"

بورسعيد - السيد فلاح

أهدى الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد،"كتاب الله" للنقيب البطل علي الزيني، أحد أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للارهاب الأسود في سيناء، علي مدى عدة سنوات، وحصد ببسالته وشجاعته الكثير من الإرهابين فى حملات المداهمة على أوكارهم، حتى أصيب إصابة بالغة، ترتب عليها بتر القدم اليسرى بعد محاولات للعلاج علي مدى عام كامل.

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، إن ذلك فى إطار تقدير اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لأبناء المحافظة من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين قاموا بأعمال مجيدة للدفاع عن الوطن.

وقدم البطل، نموذج فريد فى قوة الإرادة، حيث واصل مسيرته بعد الإصابة كأحد أبطال مصر فى رياضة التجديف.