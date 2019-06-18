صور.. نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب 50 مواطنا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

أسوان - عبد الله صلاح

استمع سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، لمطالب وشكاوى 50 مواطنا ومواطنة وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الاسبوعى للمواطنين، اليوم الثلاثاء، بحضور مديرى الصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ومبادرة مشروعك، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان ومسئولى شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن ممثلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وخلال اللقاء كلف "حجازى"، مسئولى التربية والتعليم بسرعة التواصل والتنسيق مع الوزارة، بجانب تشكيل لجنة متخصصة لدراسة والفحص الدقيق لجميع شكاوى أولياء الأمور بتضررهم من عدم قبول أبنائهم فى المدارس الموجود بها أشقائهم وذلك تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة مراعاة للظروف الأسرية وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لآلية القبول والنقل، بالإضافة إلى دراسة شكوى 2 من المواطنين تتعلق بتحويل أبنائهم من مدارس التعليم الخاص إلى المدارس الحكومى حيث أكد مدير التربية والتعليم بأن التحويل متاح لمدارس واى كركر من أجل تخفيف الضغط والكثافة الطلابية بباقى مدارس مدينة أسوان، كما أنه من ضمن شروط وقواعد قبول التلاميذ الجدد بالمدارس هو مراعاة التوزيع الجغرافى والذى يضمن للأطفال التحاقهم بأقرب مدرسة لمنازلهم وذلك حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم من التعرض للحوادث سواء على الطرق الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن فى الكثافة بين جميع المدارس.

وفى نفس اللقاء وجه نائب المحافظ مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح لمشروع إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمنطقة الصداقة القديمة مع ضرورة إدراجها ضمن خطة الهيئة للعام القادم من أجل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للبدء في تنفيذها وإنهائها في أقرب وقت لاستيعاب تلاميذ وطلاب أهالى المنطقة.

وشدد على رئيس ومركز مدينة أسوان بضرورة دراسة شكوى إحدى السيدات وتضررها من تراكم القيمة الإيجارية لمسكنها بوحدات الإسكان الأولى بالرعاية لتقسيط هذه القيمة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة.

وكلف مسئولى شركة مياه الشرب والصرف بإجراء أعمال الصيانه والتطهير لخط الصرف الصحى الرئيسى بالشارع الجديد وغرف التفتيش الملحقة به وذلك بشكل دورى من أجل تلبية شكوى أهالى المنطقة السكنية المحيطة بالشارع وضمان القضاء على ظاهرة الطفح المتكرر بالخط ، مع دراسة إدراج مشروع إحلال وتجديد الخط وتغيره بأقطار أكبر لإستيعاب الزيادة فى كميات الصرف بتلك المنطقة ، علاوة على تنفيذ حلول سريعة لتوفير مياه الشرب بالكميات المناسبة لمناطق الخطارة وأبو الريش بحرى والأعقاب لحين إستكمال مشروع توصيل المياه من محطة جبل شيشة إلى هذه المناطق الواقعة على مرتفعات جبلية للقضاء على هذه المشكلة بشكل جذرى.

كما أعطى سعيد حجازى توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى لتقديم الدعم المادى المناسب وصرف معاشات تكافل وكرامة لـ3 مواطنين، بجانب توفير المساعدات المادية والعنية لـ3 آخرين من خلال التنسيق مع المؤسسات الخيرية، وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب، موجهاً مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ3 من الحالات المرضية وذلك بعد توقيع الفحص والكشف الطبى وإستيفاء كافة المستندات اللازمة مراعاة لظروفها الإجتماعية والأسرية.



نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى



نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى