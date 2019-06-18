سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب 50 مواطنا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:04 م
صور.. نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب 50 مواطنا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمع سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، لمطالب وشكاوى 50 مواطنا ومواطنة وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الاسبوعى للمواطنين، اليوم الثلاثاء، بحضور مديرى الصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ومبادرة مشروعك، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان ومسئولى شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن ممثلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

 

وخلال اللقاء كلف "حجازى"، مسئولى التربية والتعليم بسرعة التواصل والتنسيق مع الوزارة، بجانب تشكيل لجنة متخصصة لدراسة والفحص الدقيق لجميع شكاوى أولياء الأمور بتضررهم من عدم قبول أبنائهم فى المدارس الموجود بها أشقائهم وذلك تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة مراعاة للظروف الأسرية وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لآلية القبول والنقل، بالإضافة إلى دراسة شكوى 2 من المواطنين تتعلق بتحويل أبنائهم من مدارس التعليم الخاص إلى المدارس الحكومى حيث أكد مدير التربية والتعليم بأن التحويل متاح لمدارس واى كركر من أجل تخفيف الضغط والكثافة الطلابية بباقى مدارس مدينة أسوان، كما أنه من ضمن شروط وقواعد قبول التلاميذ الجدد بالمدارس هو مراعاة التوزيع الجغرافى والذى يضمن للأطفال التحاقهم بأقرب مدرسة لمنازلهم وذلك حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم من التعرض للحوادث سواء على الطرق الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن فى الكثافة بين جميع المدارس.

 

وفى نفس اللقاء وجه نائب المحافظ مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح لمشروع إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمنطقة الصداقة القديمة مع ضرورة إدراجها ضمن خطة الهيئة للعام القادم من أجل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للبدء في تنفيذها وإنهائها في أقرب وقت لاستيعاب تلاميذ وطلاب أهالى المنطقة.

 

وشدد على رئيس ومركز مدينة أسوان بضرورة دراسة شكوى إحدى السيدات وتضررها من تراكم القيمة الإيجارية لمسكنها بوحدات الإسكان الأولى بالرعاية لتقسيط هذه القيمة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة.

 

وكلف مسئولى شركة مياه الشرب والصرف بإجراء أعمال الصيانه والتطهير لخط الصرف الصحى الرئيسى بالشارع الجديد وغرف التفتيش الملحقة به وذلك بشكل دورى من أجل تلبية شكوى أهالى المنطقة السكنية المحيطة بالشارع وضمان القضاء على ظاهرة الطفح المتكرر بالخط ، مع دراسة إدراج مشروع إحلال وتجديد الخط  وتغيره بأقطار أكبر لإستيعاب الزيادة فى كميات الصرف بتلك المنطقة ، علاوة على تنفيذ حلول سريعة لتوفير مياه الشرب بالكميات المناسبة لمناطق الخطارة وأبو الريش بحرى والأعقاب لحين إستكمال مشروع توصيل المياه من محطة جبل شيشة إلى هذه المناطق الواقعة على مرتفعات جبلية للقضاء على هذه المشكلة بشكل جذرى.

 

كما أعطى سعيد حجازى توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى لتقديم الدعم المادى المناسب وصرف معاشات تكافل وكرامة لـ3 مواطنين، بجانب توفير المساعدات المادية والعنية لـ3 آخرين من خلال التنسيق مع المؤسسات الخيرية، وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب، موجهاً مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ3 من الحالات المرضية وذلك بعد توقيع الفحص والكشف الطبى وإستيفاء كافة المستندات اللازمة مراعاة لظروفها الإجتماعية والأسرية.

 

نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى (1)
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى

 

نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى (2)
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى

 

نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى (3)
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى 

محافظ اسوان

لقاء جماهيرى

اسوان

لقاء المواطنين باسوان

اخبار اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة