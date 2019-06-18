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صور.. مدير أوقاف إسنا يطلب من أئمة المساجد بضرورة ترشيد المياه والكهرباء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:51 م
صور.. مدير أوقاف إسنا يطلب من أئمة المساجد بضرورة ترشيد المياه والكهرباء اجتماع الأئمة والدعاة
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف إسنا جنوبى الأقصر، إجتماع بالأئمة والدعاة لبحث خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وقدم لهم الشكر لكافة الأئمة والدعاة لمجهودهم الكبير المميز خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب مدير أوقاف إسنا خلال الإجتماع، كافة الأئمة والدعاة بضرورة إقرار الحالة الإجتماعية لتجديد الإعانة بالنسبة للأب والأم والأخت بداية من أول يوليو المقبل، وكذلك التنبية على رواد المساجد بمواعيد حملة مكافحة الفئران لتسهيل عملها، وكلف بالتنبيه على جميع العاملين بالمساجد بترشيد إستهلاك المياة والكهرباء بالمساجد، وذلك فى المساجد التى بها عداد حديث.

وكانت قد عقدت بمدينة إسنا فعاليات الدورة التدريبية للأئمة ومشايخ وخطباء المساجد فى مسجد العتيق حول فقة الحج، والتى حضرها 185 إمام وخطيب، وشارك فيها كل من الشيخ رضوان خليل مدير الدعوة، والدكتور الشيخ عبدالرحيم محمد مفتش مساجد، والدكتور سلمان أحمد سلمان مفتش مساجد، والشيخ محمد زنط رئيس قسم الإرشاد الديني، والشيخ أحمد عبد الرحيم رئيس قسم المساجد، والشيخ عبدالله عسكر كبير مفتشين بالأوقاف، والشيخ على شعبان كبير مفتشين.

تعرف علي تفاصيل وتعليمات مدير أوقاف إسنا في إجتماعه بالأئمة والدعاة بالمساجد (1)
مدير أوقاف إسنا في إجتماعه بالأئمة والدعاة بالمساجد

 

تعرف علي تفاصيل وتعليمات مدير أوقاف إسنا في إجتماعه بالأئمة والدعاة بالمساجد (2)
مدير أوقاف إسنا في إجتماعه بالأئمة والدعاة بالمساجد

 

تعرف علي تفاصيل وتعليمات مدير أوقاف إسنا في إجتماعه بالأئمة والدعاة بالمساجد (3)
مدير أوقاف إسنا في إجتماعه بالأئمة والدعاة بالمساجد

 


الاقصر

وزارة الاوقاف

مساجد الاقصر

ترشيد استهلاك المياة والكهرباء بالمساجد

اوقاف الاقصر

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