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صور .. محافظ الإسماعيلية يلتقى ساديو مانى وبعثة السنغال

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:39 م
صور .. محافظ الإسماعيلية يلتقى ساديو مانى وبعثة السنغال محافظ الإسماعيلية يلتقى ساديو مانى
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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التقى اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، لاعب المنتخب السنغالى ساديو مانى وبعثة المنتخب السنغالى خلال معسكرهم فى محافظة الإسماعيلية ، وذلك على هاش جولته الميدانية لمتابعة استعدادات استاد الإسماعيلية الرياضى ومعسكرات الفرق المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.
 
 
وشارك فى الجولة كلا من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد شيحة المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بجولة ميدانية باستاد الإسماعيلية الرياضى، لتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المرتقبة لكرة القدم 2019، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لاستاد النادى الإسماعيلى، وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.
 
وخلال الجولة، تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس، وكل ما يتعلق بشؤن كرة القدم، والاطمئنان على توافر كل ما يلزم من تجهيزات، بالإضافة إلى زيارة وتفقد الفنادق وأماكن إقامة اللاعبين والفرق المشاركة بالبطولة، حيث ألتقى المحافظ والوفد المرافق له بأعضاء بعثة فريق السنغال، وعلى رأسهم اللاعب ساديو مانييه نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال، الذى أعرب عن بالغ سعادته بتواجده فى مدينة الإسماعيلية الجميلة، ومشيدًا بحفاوة الاستقبال.
 
وأشاد حمدى عثمان ومرافقوه من القيادات، بما شهدوه خلال الجولة من أعمال التجميل والتطوير بالاستاد. 
 
وتستضيف محافظة الإسماعيلية، المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (1)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (2)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (3)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (4)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (5)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (6)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (7)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (8)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (9)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقي (10)
محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بالاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا 
 

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