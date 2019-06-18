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صور.. طلاب جامعة الوادى الجديد ينظمون معسكر خدمة لتطوير قرى الشركة بالخارجة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:53 م
صور.. طلاب جامعة الوادى الجديد ينظمون معسكر خدمة لتطوير قرى الشركة بالخارجة معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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شارك طلاب جامعة الوادي الجديد في معسكر خدمة عامة لتشجير وتجميل منطقة قري الشركة التابعة لمدينة الخارجة، وذلك بحضور الدكتور القذافي خلف ، مدير عام شئون البيئة وخدمة المجتمع، ومدير عام رعاية الشباب والمسئولين التنفيذين بقري الشركة. 
 
وقام الطلاب بطلاء الأعمدة بالشوارع الرئيسية، وكذلك غرس عدد من الأشجار، ويأتي ذلك المعسكر ضمن خطة الجامعة لتطوير الأحياء والقري بالمحافظة ودمج الطلاب بالمجتمع المحلي، وذلك ليكونوا علي وعي بقضاياه. 
 
وقال الدكتور القذافي خلف، أن هذا المعسكر يأتى فى إطار تنفيذ الجامعة لمشروع تطوير قري المحافظة، والتي بدأتها بقري الشركة، وذلك تحت رعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد .
 
وفي سياق متصل، عقد قسم الارشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية الزراعة، ندوة عن منهج سبل العيش كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الريف وأنواع رؤوس المال (النقدي و البشري والاجتماعي والمادي والطبيعي)، و رأس المال الطبيعي بما يتضمنه من موارد بيئية ومفهوم البيئة وعناصرها وأخلاقيات حماية الهواء و أخلاقيات حماية المياه وأخلاقيات حماية التربة الزراعية . 
 
 
طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (1)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (2)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (3)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 
 
طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (4)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 
 
طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (5)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 
 
طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (6)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 
 
طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (7)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 
 
طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (8)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (9)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (10)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (11)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (12)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (13)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (14)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (15)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 

طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون معسكر خدمة عامة لتطوير قرى الشركة بالخارجه (16)
معسكر طلاب جامعة الوادي الجديد 

 


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كليه الزراعة

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