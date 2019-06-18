صور.. شواطئ الغردقة تستقبل المواطنين.. وتستعد بشاشات عرض مباريات أمم أفريقيا

استقبلت الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، صباح اليوم، عددا كبيرا من المواطنين، لقضاء وقت ممتع على الشواطئ وهروبًا من درجات الحرارة المرتفعة.

وتوافد على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة، عدد كبير من المواطنين، حيث أن شاطئ النادى يستقبل اكبر عدد من المواطنين القاطنين بمدينة الغردقة لجمال الشاطئ الخاص به، لاستمتاع الاطفال بالمياه والألعاب المائية به ومنطقة العاب الأطفال الأخرى.

كذلك شهد شاطئ عام رقم 4، توافد إعداد كبيرة من محدودى الدخل بالغردقة، رغم عدم تجهيزه مثل الشواطئ الأخرى إلا إنه يستقبل أعداد كبيرة لانخفاض تذكرة دخوله التى لا تتعدى 5 جنيهات للفرد.

من جانب أخر، أعلن أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن جارى تجهيز شاشات عرض ضخمة داخل حديقة النادى لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية للأعضاء على شاطئ البحر الأحمر.

وأضاف فؤاد، لـ"اليوم السابع" أن بعد غدا ستكون جميع التجهيزات بشاشات العرض جاهزة فى استقبال المواطنين الراغبين فى مشاهدة المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية.

كما أعلن مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء على شوكت، أن جميع الشواطئ العامة بمدينة الغردقة سيتم تجهيز شاشات عرض بها لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا للروادها، بينها النادى الاجتماعى كافتيريا شاطئ عام 4 و5 وكذلك شاطئ عام رقم 9.

كذلك اعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن تجهيز شاشة عرض ضخمة بمسرح ممشى النصر لتمكن المواطنين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا.

وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن سيتم بث جميع مباريات كاس الأمم الأفريقية فى عدة أماكن عامة من بينها ممشى النصر والشواطئ العامة.