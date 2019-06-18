سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شواطئ الغردقة تستقبل المواطنين.. وتستعد بشاشات عرض مباريات أمم أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:09 م
صور.. شواطئ الغردقة تستقبل المواطنين.. وتستعد بشاشات عرض مباريات أمم أفريقيا الشواطئ العامة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، صباح اليوم، عددا كبيرا من المواطنين، لقضاء وقت ممتع على الشواطئ وهروبًا من درجات الحرارة المرتفعة.

 

وتوافد على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة، عدد كبير من المواطنين، حيث أن شاطئ النادى يستقبل اكبر عدد من المواطنين القاطنين بمدينة الغردقة لجمال الشاطئ الخاص به، لاستمتاع الاطفال بالمياه والألعاب المائية به ومنطقة العاب الأطفال الأخرى.

 

كذلك شهد شاطئ عام رقم 4، توافد إعداد كبيرة من محدودى الدخل بالغردقة، رغم عدم تجهيزه مثل الشواطئ الأخرى إلا إنه يستقبل أعداد كبيرة لانخفاض تذكرة دخوله التى لا تتعدى 5 جنيهات للفرد.

 

من جانب أخر، أعلن أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن جارى تجهيز شاشات عرض ضخمة داخل حديقة النادى لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية للأعضاء على شاطئ البحر الأحمر

 

وأضاف فؤاد، لـ"اليوم السابع" أن بعد غدا ستكون جميع التجهيزات بشاشات العرض جاهزة فى استقبال المواطنين الراغبين فى مشاهدة المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية.

 

كما أعلن مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء على شوكت، أن جميع الشواطئ العامة بمدينة الغردقة سيتم تجهيز شاشات عرض بها لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا للروادها، بينها النادى الاجتماعى كافتيريا شاطئ عام 4 و5 وكذلك شاطئ عام رقم 9.

 

كذلك اعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن تجهيز شاشة عرض ضخمة بمسرح ممشى النصر لتمكن المواطنين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا

 

وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن سيتم بث جميع مباريات كاس الأمم الأفريقية فى عدة أماكن عامة من بينها ممشى النصر والشواطئ العامة.

 
الشواطئ العامة بالغردقة (1)
 
الشواطئ العامة بالغردقة (2)
 
الشواطئ العامة بالغردقة (3)
 
الشواطئ العامة بالغردقة (4)
 
الشواطئ العامة بالغردقة (5)
 
الشواطئ العامة بالغردقة (6)
 

 


البحرالاحمر

الغردقة

بث مباريات كاس الامم الافريقية

امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة