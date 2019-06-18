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صور.. جونسون يفوز بأغلبية الأصوات في جولة التصويت الثانية لخلافة ماى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:35 م
صور.. جونسون يفوز بأغلبية الأصوات في جولة التصويت الثانية لخلافة ماى بوريس جونسون
رويترز

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فاز بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء فى بريطانيا خلفا لتيريزا ماى، بأغلبية الأصوات فى جولة ثانية للتصويت على زعامة حزب المحافظين اليوم الثلاثاء، مع تأهل 4 مرشحين آخرين.

وحصل جونسون وزير الخارجية ورئيس بلدية لندن السابق على 126 صوتا فيما حل وزير الخارجية جيريمى هنت في المركز الثاني وحصل على 46 صوتا وجاء وزير البيئة مايكل جوف ثالثا وحصل على 41 صوتا.

وجاء رابعا وزير التنمية الدولية رورى  ستيوارت بحصوله على 37 صوتا فيما حل وزير الداخلية ساجد جاويد خامسا بثلاثة وثلاثين صوتا.

وأقصي مرشح واحد وهو وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب بعد أن فشل فى الحصول على الحد الأدنى المطلوب وهو 33 صوتا.

وسيواجه المرشحون الخمسة جولة تصويت أخرى لتقليص عدد المتنافسين إلى اثنين ثم يختار أعضاء حزب المحافظين من سيكون الزعيم الجديد للحزب ورئيس وزراء بريطانيا القادم.

بوريس جونسون الأقرب لخلافة ماى
بوريس جونسون الأقرب لخلافة ماى
بوريس جونسون فى حديث مع أحد مساعديه
بوريس جونسون فى حديث مع أحد مساعديه
بوريس جونسون
بوريس جونسون
جونسون حصل على أكثر الأصوات فى الجولة الثانية
جونسون حصل على أكثر الأصوات فى الجولة الثانية
ديفيد جوك
ديفيد جوك
رورى ستيوارت
رورى ستيوارت
ساجد جاويد
ساجد جاويد
مايكل جوف أحد المرشحين لزعامة حزب المحافظين
مايكل جوف أحد المرشحين لزعامة حزب المحافظين
مايكل جوف
مايكل جوف
هانت مرشح لخلافة ماى
هانت مرشح لخلافة ماى
وزير الخارجية جيريمى هانت
وزير الخارجية جيريمى هانت
وزير الداخلية ساجد جاويد
وزير الداخلية ساجد جاويد

 


بوريس جونسون

جيريمى هانت

تيريزا ماى

حزب المحافظين

بريطانيا

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