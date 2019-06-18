صور.. تموين الأقصر تضبط 500 عبوة معسل منتهية الصلاحية بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط السلع المنتهية والغير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التي خرجت بالاشتراك مع إدارة تموين أرمنت برئاسة عماد إدور عزيز مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 500 باكو معسل أدخنة منتهية الصلاحية وغير صالحة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 590 جنح أمن الدولة أرمنت، كما تم تحرير 10 محاضر محلات تجارية لعدم الإلتزام بالإعلان عن الأسعار، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين، وجاري العرض علي النيابة العامة.