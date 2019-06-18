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صور.. ترامب يطلق حملته الانتخابية من مدينة أورلاندو الأمريكية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:00 م
صور.. ترامب يطلق حملته الانتخابية من مدينة أورلاندو الأمريكية جانب من مؤيدى ترامب
وكالات

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يطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حملته الانتخابية للفوز بفترة ولاية ثانية من مدينة أورلاندو الأمريكية، اليوم الثلاثاء،حيث يقف أمام حشد من أنصاره ليعرض رؤيته للسنوات القادمة.

كان ترامب قد أعلن على "تويتر"، فى بداية هذا الشهر أنه سينظم تجمعاً حاشداً مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وعقيلته كارين بنس فى "أمواى سنتر" يمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. 

أحد مؤيدى الرئيس الأمريكى
أحد مؤيدى الرئيس الأمريكى
أمريكية تدعم ترامب
أمريكية تدعم ترامب
جانب من الحشد المؤيد للرئيس الأمريكى
جانب من الحشد المؤيد للرئيس الأمريكى
جانب من المؤيدين للرئيس الأمريكى
جانب من المؤيدين للرئيس الأمريكى
جانب من مؤيدى ترامب
جانب من مؤيدى ترامب
ذوى الأصول الأفريقية يؤيدون ترامب
ذوى الأصول الأفريقية يؤيدون ترامب
سيدات ترتدين أزياء بلون العلم الأمريكى
سيدات ترتدين أزياء بلون العلم الأمريكى
سيدة ترفع لافته مؤيدة للرئيس الأمريكى
سيدة ترفع لافته مؤيدة للرئيس الأمريكى
سيدة ترفع لافته مؤيدة للرئيس الأمريكى
سيدة ترفع لافته مؤيدة للرئيس الأمريكى
سيلفى فى حب ترامب
سيلفى فى حب ترامب
مؤيدو ترامب بانتظاره فى أورلاندو
مؤيدو ترامب بانتظاره فى أورلاندو

 


دونالد ترامب

حملة ترامب الانتخابية

أورلاندو

انتخابات الرئاسة 2020

فلوريدا

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