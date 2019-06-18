صور.. إسكان البحر الأحمر: تسليم موقع مشروع الإعلان العاشر بالغردقة لمقاولى التنفيذ

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الإسكان، بمحافظة البحر الأحمر، عن تسليم موقع مشروع وحدات الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعى لمقاولى التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والذى اكد على سرعة التنفيذ.

وقالت مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، أن مهندسى المديرية تحت إشراف المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز، مدير المديرية ، قاموا اليوم، بتسليم المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعى - المرحلة الثالثة "الإعلان العاشر" موقع تنفيذ 6000 وحدة سكنية بمدينة الغردقة بمنطقة أبو عشرة، وذلك للبدء فى تنفيذ المشروع.

كما أعلنت المديرية فى بيان لها، إنها إنتهت من إعداد وتجهيز الرسومات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12 ألف و300 وحدة سكنية بتكلفة 4 مليار و302 مليون جنيه فى مدينة الغردقة.

وأوضحت أن الوحدات موزعة كالتالى: 6 آلاف وحدة فى مدينة الغردقة، بينها 5100 وحدة ثلاث غرف وصالة و900 وحدة غرفتين وصالة فى منطقة أبوعشرة، وتشمل ساحات لانتظار السيارات ومساحات الخضراء ومولات تجارية وغيرها من الخدمات.

وكشف المهندس محمد عبدالمنعم، مدير مديرية إسكان البحر الأحمر، فى بيان المديرية، إنه تم تخصيص 3 قطع أراض لإقامة وتغطية احتياجات قطاع عريض من الشباب والمواطنين لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعى لإقامة إسكان اقتصادى متميز بمساحة 120 م2 وإسكان استثمارى بمساحة 130 م2 موزعة على مساحة 132018.52 م2، لإنشاء 1600 وحدة إسكان إقتصادى متميز بمنطقة البدارى أمام النجدة بشارع الحجاز، وجارى إعداد الإعلان عنها بمعرفة وزارة الإسكان خلال أيام قليلة.

كذلك تخصيص مساحة 224 ألف م2 بمنطقة الأحياء طريق الجونة أمام قرية الحرس الجمهورى لإنشاء 2500 وحدة كاملة المرافق والخدمات إسكان استثمارى، ومساحة 132 ألف م2 فى منطقة الأحياء بجوار أرض المعركة على الطريق الساحلى تطل على البحر مباشرةً، لإقامة حوالى 2000 وحدة إسكان استثمارى متميز، ليصبح إجمالى الوحدات 6000 وحدة إسكان اجتماعى، و1800 وحدة إسكان اقتصادى متميز و4500 وحدة إسكان استثمارى متميز.



موقع مشروع الإسكان الاجتماعى بالبحر الأحمر



موقع مشروع الإسكان الاجتماعى بالبحر الأحمر



موقع مشروع الإسكان الاجتماعى بالبحر الأحمر