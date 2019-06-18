صور .. إزالة التعديات على بحيرة البرلس ومنع الصيد الجائر بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي مدير أمن كفر الشيخ، من إزالة عدد من التعديات والإشغالات والصيد المخالف علي بحيرة البرلس، كما تمكنت من ضبط مركب شراعى كبير الحجم يعمل بحرفة الجر بدون ترخيص وعليهم 100 شكارة سمك صغير الحجم (شر) ،و2عدة غزل جر بطول 40 متر تقريبا.

كما تمكنت من إزالة 55 علبة غزل دورة مخالف بطول 5500 متر تقريبا، و45جوبيه صيد زريعة مخالفة بواق45 جوبيه، إزالة 40 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، و250متر غزل طيور مهاجرة، وإزالة تحاويط ورد النيل علي مساحة فدانين، وضبطت20قضية ضبط جوابي زريعة مخالفة ، كما ضبطنت 25قضية ضبط غزل دورة مخالف بطول 2500 متر تقريبا.

كما تمكن قسم مسطحات البرلس، من إزالة 40علبة غزل دورة مخالف بطول 4ألاف متر تقريبا، وإزالة 10 جوبيه صيد زريعة مخالفة، و40 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة 50متر غزل طيور مهاجرة، و30متر غزل جانب مخالف، وحررت 5 قضايا في مجال حماية البيئة من التلوث.