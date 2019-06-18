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صحة الجيزة تقدم العلاج والكشف المجانى لـ1030 بالواحات البحرية.. صور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:24 م
صحة الجيزة تقدم العلاج والكشف المجانى لـ1030 بالواحات البحرية.. صور قافلة طبية مجانية بالواحات
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية نظمت قافلة طبية مجانية شاملة الكشف والعلاج لجميع التخصصات، بمنطقة الحارة فى مركز ومدينة الواحات البحرية.
 
وأضافت مدير مديرية صحة الجيزة، أن القافلة استفاد منها 1030 حالة، بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن القافلة استمرت يومان وقدمت الكشف والعلاج بالمجان.
 
وأوضحت أن القافلة قدمت الكشف الطبى فى تخصص الباطنة 155، والنساء والتوليد 28، والأطفال 133، والمسالك بولية50، والعظام 132، والجراحة 43، وأنف وأذن 86، والعيون 147، والجلدية 107، وتنظيم الأسره 74، والأسنان 77، بإجمالى 1030 حالة.
 
قافلة طبية مجانية بالواحات (1)
قافلة طبية مجانية بالواحات 

قافلة طبية مجانية بالواحات (2)
قافلة طبية مجانية بالواحات 

قافلة طبية مجانية بالواحات (3)
قافلة طبية مجانية بالواحات 

قافلة طبية مجانية بالواحات (4)
قافلة طبية مجانية بالواحات 

 


قوافل مجانية

صحة الجيزة

مدينة الواحات البحرية

الكشف المجاني

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