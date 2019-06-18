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صحة البحر الأحمر تطلق حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة بشركات البترول (صور)

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:02 م
صحة البحر الأحمر تطلق حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة بشركات البترول (صور) حملات مكافحة الامراض المتوطنة بشركات البترول
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توجيه حملة رش مكثفة لمكافحة الامراض المتوطنة بمنطقة شركات البترول بمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة .
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تلك الحملات يتم اطلاقها تنفيذا  لتوجيهات اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر وتعليمات الدكتورة، هاله زايد، وزيرة الصحة، هدفها الحفاظ على الصحة العامة وحماية الأهالى من الأمراض. 
 
وتابع، إنه تم توجيه فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض،برئاسة الدكتورة نصره سعد  مديرالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لعمل مكافحة متكاملة بشركات البترول بجبل الزيت،وتم القيام بأعمال الرش بالضباب والرزاز بشركات بترول  سوكو -وخليج الزيوت - بتروجلف، ومحطة المعالجة بجبل الزيت. 
 
كما تم تنظيم ندوة توعية للعاملين بكيفية القضاء على الهاموش والناموس والبعوض، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.
 
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة (1)
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة 
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة (2)
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة

حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة (3)
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة 

حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة (4)
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة 

حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة (5)
حملة رش لمكافحة الأمراض المتوطنة 

 


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صحة البحر الاحمر

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