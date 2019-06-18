سياسات أردوغان تعصف بالأتراك.. زيادة العاطلين بمقدار 1.334 مليون فى عام

كتب أمين صالح

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على ارتفاع معدل البطالة وتراجع مؤشر الاقتصاد فى تركيا بسبب سياسات أردوغان، إذ نقلت الصحيفة عن هيئة الإحصاء التركية إحصاءات القوى العاملة لشهر مايو ليبلغ معدل البطالة نحو 14.1%.

وأكدت صحيفة زمان فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، على أن عدد العاطلين ارتفع عن العمل فى الفئة العمرية بين 15 عاما فما فوق بنحو مليون و334 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و544 ألف شخص .

وذكر التقرير، أن معدلات البطالة ارتفعت باستثناء قطاع الزراعة لتسجل 16.1%، وفى الفئة العمرية بين 15 و24 عاما ارتفعت معدلات البطالة لتسجل 25.2 % بينما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 عاما بنحو 4 نقاط لتسجل 14.3%.

وأكدت "زمان" أن أنقرة تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما كان له أثر سيء على المواطن التركى خلال الفترة الأخيرة.